عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية د.محمد الجارالله، عن انطلاق المؤتمر الدولي السادس عشر للمنظمة تحت رعاية سمو الامير الشيخ مشعل الاحمد، بعنوان "الذكاء الاصطناعي تعزيز الصحة ..وتحقيق لمقاصد الشريعة الاسلامية"، وذلك غداً الثلاثاء خلال الفترة من 30 يناير حتى 2 فبراير في فندق كراون بلازا في الساعة 9 صباحاً.



وذكر د.الجارالله في تصريح صحافي، بأن المؤتمر يضم 9 محاور أساسية وأهمها، رسم مستقبل الصحة عبر الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم السياسات الصحية ، فضلا عن دوره في التشخيص الطبي والعلاج الإكلينيكي، وتعزيز الدور المحورى للصحة العامة والطب الوقائي وتطوير السياسات الصحية والحوكمة الرشيدة ، كما يأتي المحور الأهم وهو دور الذكاء الصناعي في حفظ مقاصد الشريعة الاسلامية الخمس من وجهة نظر صحية، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال .



وبين د.الجارالله أن المؤتمر سيضم العديد من الخبرات الطبية ومشايخ الدين ، كما ستكون هناك مشاركة من فضيلة رئيس جامعة الأزهر الشيخ سلامة داوود ، ومدير المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية والامين العام لمجمع البحوث الاسلامية في الازهر الشريف وامين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة، فضلا عن خبراء من 17 دولة عربية واوروبا وامريكا.



ونوه د.الجارالله بأنه تم تخصيص 17 نقطة من نقاط التعليم المستمر من النوع "أ" من قبل معهد الكويت للإختصاصات الطبية للمشاركين في المؤتمر، مما يدل على أهميته طبياً وفقهياً.



واشار د.الجارالله الى انه سيتم في ختام المؤتمر اصدار وثيقة "الكويت للذكاء الاصطناعي ، والتي من شأنها العمل على وضع خطط وضوابط ورسم السياسات الصحية والاسلامية لتصبح الوثيقة الأولى من نوعها في العالم لمواجهة ثورة الذكاء الاصطناعي ومخاطره التي قد تفوق مخاطر القنبلة النووية ذاتها كما يقول مدير عام منظمة الصحة العالمية .