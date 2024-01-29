رئيس مجلس الأمة: قَسَم نائب الأمير من موقع الرئاسة سابقة يمكن الاستمرار عليها

أدى سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليمين الدستورية نائبا لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، اليوم الاثنين، في جلسة خاصة لمجلس الأمة.

وتلا سموه اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه وأن أكون مخلصا للأمير".

كما أدى سمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، والوزراء اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الاثنين، لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة عملا بالمادة (91) من الدستور.

ومن جانبه قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، إن أداء نائب الأمير سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليمين الدستورية في الجلسة الخاصة اليوم الاثنين، من المنصة وموقع الرئاسة تعد (سابقة يمكن أن نستمر عليها فيما بعد).

وأضاف السعدون في كلمة له خلال الجزء المخصص من الجلسة لقسم نائب الأمير سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أنه "حاول أن يعود الى كل السوابق ولكن لم تكن هناك حالات مماثلة لذلك سيكون قسم نائب الأمير من المنصة في موقع رئيس مجلس الأمة".

وأوضح أن "ما ورد في الأمر الأميري بتكليف سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبا للأمير تضمن أمرين أولهما المادة الأولى أن التكليف يستمر طوال فترات غياب سمو الأمير عن البلاد فيما تضمنت المادة الثانية استمرار هذا الإجراء إلى حين تعيين ولي العهد وبالتالي قسم اليوم لسمو نائب الأمير سيكتفى به مرة واحدة متى ما غاب سمو الأمير إلى حين تعيين ولي العهد سيصبح سمو رئيس الوزراء نائبا للأمير".

ورفع السعدون جلسة المجلس الخاصة بعد انتهاء نائب الأمير من أداء اليمين الدستورية على أن تعقد الجلسة العادية يومي السادس والسابع من فبراير المقبل.

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