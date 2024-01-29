استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف اليوم الاثنين ضابطا برتبة ملازم من خريجي معهد الشرطة النسائية الدفعة 13، وذلك لأداء القسم أمامه بحضور وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون مكتب الوزير اللواء حامد البالول ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول وعدد من قيادات وزارة الداخلية.



وتقدم اليوسف بالتهنئة إلى الخريجة بالانضمام إلى زملائها في ميدان العمل وحثها على البر بقسمها الذي أدته أمام الله ثم الوطن وتطبيق القانون على الجميع وأن تكون قدوة لزملائها في الانضباط العسكري وبذل الجهد والعطاء في خدمة الوطن، متمنيا لها التوفيق في حياتها العملية.



تلا القسم المقدم فاطمة يوسف عنبر.