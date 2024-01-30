

يخوض المغرب، رابع مونديال قطر 2022، ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا أمام منتخب جنوب أفريقيا اليوم، بدفعة معنوية بعد استعادة خدمات مدربه وليد الركراكي الذي ألغى الاتحاد الأفريقي إيقافه، فيما تتصارع الجارتان مالي وبوركينا فاسو في لقاء بدني قد يحسمه الفائز بمعركة خط الوسط.



فعلى ملعب لوران بوكو في سان بيدرو، يدخل المغرب الذي تصدر مجموعته بـ7 نقاط أول اختبار حقيقي بمواجهة فريق قوي ومنظم بحجم «الأولاد». وصحيح أن «أسود الأطلس» فرض نفسه أمام المنتخبات العالمية وكشر عن أنيابه في المونديال الأخير، إلا أن اللقب القاري لا يزال يعانده منذ إحرزه في المرة الوحيدة عام 1976. وبعد غيابه عن دكة البلاد في لقاء زامبيا إثر إيقافه 4 مباريات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، لأسباب انضباطية على خلفية الأحداث التي شهدتها نهاية المواجهة ضد الكونغو الديموقراطية والمشادة مع مدافعها وقائدها شانسيل مبيمبا، يعود الركراكي لقيادة فريقه من الملعب بعد إلغاء عقوبته، وهو ما يشكل دفعة هائلة قبل المواجهة.



ومقابل عودة الركراكي، يخشى المغاربة من غياب زياش، الذي خرج بداعي إصابة في كاحله بين الشوطين في مباراة زامبيا، اذ لم يتدرب لاعب غلطة سراي ومصدر الخطورة الكبيرة في صفوف المغرب خلال الأيام الماضية.



ويواجه الفائز بهذه القمة الفائز من لقاء الرأس الأخضر وموريتانيا في 3 فبراير على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو.



وفي اللقاء الثاني، تواجه «نسور» مالي، متصدرو المجموعة الخامسة بـ5 نقاط «خيول» بوركينا فاسو وصيفة الرابعة، وذلك في لقاء متكافئ يغلب عليه الطابع البدني.



وحسمت مالي، التي تخوض البطولة التاسعة تواليا، صدارة مجموعتها للنسخة الثالثة على التوالي، وهي ستتمتع بميزة اللعب على أمادو غون كوليبالي في كورهوغو مجددا، ويأمل المدرب المحلي إيريك شيل أن يعود مهاجم اوكسير لاسين سينايوكو لمغازلة الشباك بعدما سجل في أول لقاءين، وأن يقدم لاعبا الوسط إيف بيسوما (توتنهام) وأمادو هايدارا (لايبزيغ) أفضل مستوياتهما، فيما يأمل مدرب بوركينا فاسو الفرنسي أوبير فيلو أن يستعيد المهاجمين برتران تراوريه (أستون فيلا) ومحمد كوناتي (أحمد غروزني الروسي) حدتهما الهجومية وأن يستغل لاعبوه المؤازرة الجماهيرية الكبيرة التي تحظى بها بوركينا فاسو التي تقع شمال شرق ساحل العاج.



ويلعب الفائز بهذه المباراة أمام الفائز من كوت ديفوار والسنغال في 3 فبراير على ملعب السلام في بواكي.