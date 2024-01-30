

القاهرة - محمد سامي



ودعت مصر كأس أمم أفريقيا من ثمن نهائي بعد الخسارة أمام الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح 7-8 إثر تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، لتكون المرة الأولى التي تغادر فيها البطولة القارية منذ 1992 من دون تحقيق أي فوز.

ولم يقدم المنتخب المصري ما يستحق عنه التأهل في البطولة التي شهدت أداء باهتا على مستوى جميع الخطوط وأخطاء دفاعية متكررة في كل المباريات نتج عنها استقبال 7 أهداف في 4 مباريات ودون تحقيق أي فوز بدور المجموعات.

وتقدمت الكونغو أولا عبر لاعب وسط يونغ بويز السويسري ميشاك إيليا (37)، فيما أدرك التعادل لاعب نانت الفرنسي مصطفى محمد من ركلة جزاء لمصر (45+1)، مسجلا رابع أهدافه في البطولة ورافعا رصيده من الأهداف الدولية إلى 12 في 37 مباراة، كما أصبح أول لاعب مصري يسجل في 4 مباريات متتالية في البطولة، لكنه عاد وأهدر بشكل غريب الضربة الثانية في ركلات الترجيح، فيما قلب الحارس محمد أبو جبل الملقب بـ«غاباسكي» تألقه الكبير في صد ركلات الترجيح في البطولة الماضية إلى خيبة أمل بعد قراره بالتسديد، فيما كان زميله مهند لاشين لم يسدد ركلته بعد، إذ أخذ أبوجبل، الذي لم يتصد لأي ضربة ترجيح، الكرة مباشرة وسدد الضربة التاسعة ليطيح بها فوق العارضة، لكن أيضا بدا أن لاشين لم يتحرك مطلقا من دائرة المنتصف للتسديد.

وكان لاشين أهدر ركلة ترجيح في نهائي أمم أفريقيا 2021 أمام السنغال كلفت فريقه ضياع اللقب. يذكر أنه ومع بداية الشوط الإضافي الأول، تعرض البديل محمد حمدي للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية للخشونة (97)، وهو ما انعكس بشكل كبير على أداء المنتخب المصري الذي ركن إلى الدفاع أمام الاندفاع الكبير من لاعبي الكونغو في محاولة منهم لإنهاء اللقاء لكن دون جدوى.



وحول مسؤوليته عن الأداء المتراجع لـ«الفراعنة»، قال المدرب البرتغالي روي فيتوريا: «مسؤولية الجميع تقع على عاتقي، إنها دائما على عاتق المدرب».

وتابع: «واجهنا منافسا كبيرا جدا وكانت مباراة جيدة وصعبة. نحن حزينون جدا للنتيجة». وحول إمكانية تقديمه استقالته، قال فيتوريا: «هذا ليس الوقت الأنسب لاتخاذ القرارات. أحب أن أكون هادئا».

وفي ربع النهائي المقرر 2 فبراير، ستلتقي الكونغو مع غينيا الفائزة على غينيا الاستوائية بهدف نظيف سجله محمد بايو لاعب لوهافر الفرنسي المعار إلى مواطنه ليل، في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، علما أن غينيا الاستوائية لعبت معظم الشوط الثاني منقوصة بعد طرد فيديريكو بيكورو (55) كما أضاع لها متصدر هدافي البطولة بـ 5 أهداف إميليو إنسوي ركلة جزاء في الدقيقة (68).