

استفاد أتلتيكو مدريد من سقوط برشلونة أمام فياريال وتعادل أتلتيك بلباو أمام قادش، بعدما حقق الفوز على فالنسيا 2-0، وذلك ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، ليرتقي إلى المركز الثالث بفضل هدفي البرازيلي سامويل لينو (45+5) والهولندي ممفيس ديباي (57). قال لينو لشبكة «دازون» مرددا شعار مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني المعتاد «مهمتنا هي أن نخوض مباراة تلو الأخرى.. ونرى كيف سيكون الترتيب في نهاية الموسم». وواصل أتلتيك بلباو هدر النقاط بتعادله مع مضيفه قادش سلبا. ويحتل قادش، الذي حصد نقطة في أول مباراة لمدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو، المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة.



وقرر إرنستو فالفيردي، مدرب بلباو، اعتماد المداورة بعد الفوز الكبير على فريقه السابق برشلونة 4-2 بعد التمديد في الكأس، ليبلغ الدور نصف النهائي حيث سيواجه أتلتيكو مدريد. وكان قادش الأفضل في الشوط الأول حيث تصدى حارس مرمى أتلتيك أوناي سيمون لتسديدتي روبن ألكاراس وروبن سوبرينو.



وتعادل إشبيلية الجريح مع أوساسونا 1-1.



فرنسا



قلب بريست تأخره أمام مضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر بهدفين إلى تعادل 2-2، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وتقدم سان جرمان في الشوط الأول بهدفي الإسباني ماركو أسينسيو (38) وراندال كولو مواني (45)، ليدرك بريست التعادل في الثاني بفضل النيران الصديقة عبر البرتغالي دانيلو بيريرا (55) ومواطنه البديل ماتشياس بيريرا لاجي (80)، ليضع حدا لسلسلة من 14 هزيمة تواليا أمام سان جرمان.



ولم يذق سان جرمان طعم الخسارة خلال مواجهاته الـ 27 الأخيرة أمام بريست في مختلف المسابقات، حيث حقق 19 فوزا مقابل 8 تعادلات، أي منذ 26 يناير 1985، حين خسر 1-3.



ورفع سان جرمان رصيده في الصدارة إلى 44 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط عن نيس الفائز على متز 1-0، فيما عزز بريست مركزه الثالث بـ 35 نقطة بفارق نقطة عن موناكو الرابع المتعادل مع مرسيليا 2-2.



ألمانيا



سجل نيكلاس فولكروغ ثلاثية لفريقه بوروسيا دورتموند وقاده إلى الفوز على ضيفه بوخوم 3-1، وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وحقق فولكروغ ثلاثيته في الدقائق 6 و90+1 من ركلتي جزاء و71، وسجل للفريق الخاسر نيكو شلوتيربيك خطأ في مرماه (45).



وارتقى دورتموند للمركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 36 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن لايبزيغ الذي خسر أمام شتوتغارت 2-5، علما أن الأخير يحتل المركز الثالث مع 37 نقطة.