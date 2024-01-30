

يمني أرسنال النفس بمواصلة الصحوة اليوم عندما يواجه نوتنغهام فورست في المرحلة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة ليفربول للمرة الثالثة الأحد المقبل.



واستعاد أرسنال توازنه في المرحلة السابقة بفوز ساحق على جاره الآخر كريستال بالاس 5-0.



ومنذ إعلان المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز عن نيته الرحيل عن «البلوغرانا» بنهاية الموسم الجاري، توالت التكهنات حول خليفته المنتظر. وركزت الصحف الأوروبية الكبرى على أسماء عدد من اللاعبين السابقين لبرشلونة لخلافة تشافي، لكن المفاجئ بينهم هو ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال.



وقالت صحيفة «سبورت» الكتالونية إن أرتيتا أخبر بعض محيطيه بأنه من الممكن أن يضع حدا الآن لمسيرته مع أرسنال. وتابعت «عقد أرتيتا مستمر حتى 2025، لكن العلاقة الجيدة بينه وملاك النادي والإدارة قد تسمح له بخروج توافقي بختام الموسم الجاري».



وأضافت «لقد أبلغ أرتيتا المحيطين به بهذا الأمر، الذي يتطلب سياجا محكما من السرية خاصة مع دخول الموسم أمتاره الأخيرة». واستدركت «لم يتواصل أي مسؤول من برشلونة رسميا مع أرتيتا».



وذكرت «ومع ذلك ليس سرا أن أرتيتا يحظى باحترام شديد من جانب رئيس برشلونة خوان لابورتا الذي أكد كثيرا أن مدرب «الغنرز» مؤهل للجلوس يوما ما بمقعد المدير الفني لبلوغرانا».



وأوضحت «حتى في كل استطلاعات الرأي يرحب قطاع كبير من جماهير برشلونة بأرتيتا كخليفة محتمل لتشافي في الموسم المقبل».



وتشهد المرحلة مواجهة قوية بين أستون فيلا الرابع ونيوكاسل المتراجع إلى المركز العاشر بعد خسارته مبارياته الأربع الأخيرة.



كما يلتقي فولام مع إيفرتون، ولوتون تاون مع برايتون، وكريستال بالاس مع شيفلد يونايتد.



كأس الرابطة



حقق مان يونايتد فوزا صعبا على مضيفه نيوبورت كاونتي من الدرجة الثالثة 4-2 في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية.



تقدم يونايتد بهدفي البرتغالي برونو فرنانديز (7) وكوبي ماينو (13)، قبل أن يدرك نيوبورت كاونتي التعادل عبر برين موريس (36) والويلزي ويل إيفانز (47). واستعاد «الشياطين الحمر» زمام المبادرة بهدف ثالث بفضل البرازيلي أنتوني (68)، قبل أن يسجل الدنماركي راسموس هويلوند هدف الاطمئنان (90+4).



واضطر المدرب الهولندي إريك تن هاغ إلى الرد على تقارير وسائل إعلامية أشارت إلى وجود خلاف بينه وبين والمهاجم الدولي ماركوس راشفورد الذي غاب عن اللقاء. وبرر تن هاغ غياب راشفورد قائلا «أصيب بوعكة صحية».