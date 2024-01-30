

قاد المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فريقه إنتر إلى استعادة صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تسجيله هدف الفوز الوحيد على مضيفه فيورنتينا 1-0، في المرحلة الثانية والعشرين، مستغلا تعادل يوفنتوس مع إمبولي 1-1.



ويأتي الفوز المهم لـ«نيراتزوري» الذي يملك مباراة مؤجلة قبل المواجهة المنتظرة مع فريق «السيدة العجوز» الأحد المقبل. وحقق إنتر فوزه الخامس تواليا في جميع المسابقات والثالث في الدوري، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن يوفنتوس. وتجمد رصيد فيورنتينا عند 34 نقطة في المركز الخامس. وفي هذا الصدد، ذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات أن إنتر حقق الفوز في 17 مباراة أو أكثر، وجمع 54 نقطة على الأقل، بعد 21 مباراة بالدوري الإيطالي، للمرة الثانية في تاريخه بالبطولة. وأضافت أن المرة الأولى التي حدث فيها ذلك، كانت في موسم (2006-2007)، عندما فاز الفريق في 18 مباراة وجمع 57 نقطة، تحت قيادة المدرب روبرتو مانشيني. من جانبه، ذكر موقع «فوتبول إيطاليا» أنه لأول مرة في تاريخ إنتر، يتمكن الأخير من تسجيل هدف على الأقل، في أول 21 جولة من الدوري الإيطالي.



سجل مارتينيز هدف المباراة الوحيد برأسية بعدما تابع ركنية نفذها الألباني كريستيان أصلاني (14). وابتعد المهاجم حامل لقب كأس العالم 2022 في صدارة الهدافين بعد تسجيله هدفه التاسع عشر، بفارق سبعة أهداف عن ملاحقه الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس.



سباليتي أفضل مدرب



اختير لوتشيانو سباليتي، المتوج مع نابولي بطلا للدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، أفضل مدرب في الـ «سيري أ» لموسم 2022-2023 من قبل أقرانه من المدربين. ونال سباليتي (64 عاما) جائزة «المقعد الذهبي» للمرة الثانية في مسيرته، بعد موسم 2004-2005 حين قاد أودينيزي لاحتلال المركز الرابع.



واختار 42 مدربا من أصل 61 من الدرجات الثلاث (الأولى والثانية والثالثة) سباليتي في المركز الاول، متقدما على سيموني إنزاغي مدرب إنتر (6 أصوات) وستيفانو بيولي مدرب ميلان (3 أصوات).



واختير اللاعب الدولي السابق فابيو غروسو أفضل مدرب في الدرجة الثانية بعدما ساهم في صعود فروزينوني إلى «الأولى».