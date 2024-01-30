

وسط حالة غضب كبيرة سيطرت على الشارع الرياضي المصري بعد الخروج من ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، شهد الاتحاد المصري، حالة من الانقسام بشأن مستقبل البرتغالي المدير الفني لـ «الفراعنة» روي فيتوريا، حيث قال مصدر بالاتحاد المصري إن هناك موافقة من 4 أعضاء بمجلس الإدارة، على رحيل فيتوريا عن منصبه، ولكن الأمر لم يتم حسمه، مضيفا: «القرار يواجه عقبة ضخمة، وهي وجود شرط جزائي في عقد فيتوريا، يمنحه راتب 3 أشهر حال فسخ عقده إذا خرج منتخب مصر دون التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية».



وتابع: «هذا الشرط يجب تفعيله خلال أسبوعين من خروج منتخب مصر وإلا سيعتبر لاغيا، وبالتالي استمرار المدرب حتى نهاية عقده بانتهاء كأس العالم 2026».



وأشار إلى أن رئيس الاتحاد جمال علام ونائبه خالد الدرندلي رئيس بعثة مصر بكوت ديفوار، وعضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب حازم إمام، وعضو مجلس الإدارة محمد بركات، لم يتحدثوا من قريب أو بعيد عن مستقبل فيتوريا بعد. وأكد المصدر أن المناقشات دارت بين أعضاء المجلس المتواجدين في القاهرة فقط بعد توديع البطولة انتظارا لوصول البعثة من كوت ديفوار لمناقشة الأمر.