ضيق الإسباني كارلوس ألكاراز الخناق على نوفاك ديوكوفيتش في صراعهما على صدارة تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب «إيه تي بي»، وذلك نتيجة تنازل الصربي عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب بخروجه من نصف النهائي أمام الإيطالي يانيك سينر الذي توج بطلا الأحد على حساب الروسي دانييل مدفيديف.



ونتيجة فشله في الاحتفاظ بلقب أولى البطولات الأربع الكبرى، خسر ديوكوفيتش 1200 نقطة فيما كسب ألكاراز 400 نقطة بعد وصوله إلى ربع النهائي لأول مرة في ملبورن، فبات الفارق بينهما في إصدار امس 600 نقطة، بعدما كان 2200 نقطة في الإصدار السابق.



كما اقترب مدفيديف من ديوكوفيتش نتيجة وصوله الى النهائي، بعدما أضاف 1210 نقاط الى رصيده، رافعا إياه الى 8765 نقطة.



وبعدما بات أول إيطالي يحرز لقب بطولة أستراليا، اقترب يانيك سينر أيضا من ديوكوفيتش بإضافة 1820 نقطة الى رصيده الذي بات 8310 نقاط، في المركز الرابع بفارق 1545 نقطة عن الصربي بعدما كان 4.565 نقطة.



ووصل الپولندي هوبرت هوركاش الى أفضل تصنيف في مسيرته بصعوده مركزا واحدا ليصبح الثامن، فيما صعد الأميركي تايلور فريتز ثلاثة مراكز ليصبح التاسع أمام اليوناني ستيفانوس تيستيباس المتراجع ثلاثة مراكز نتيجة خروجه من الدور الرابع في ملبورن بعد وصوله الى النهائي العام الماضي.



وحافظ الروسي أندري روبليف والألماني ألكسندر زفيريف على مركزيهما الخامس والسادس تواليا، لكن الأخير أضاف 755 نقطة الى رصيده بوصوله الى نصف النهائي قبل الخروج على يد مدفيديف.



وعند السيدات، لم تخسر الپولندية إيغا شفيونتيك سوى 110 نقاط رغم خروجها من الدور الثالث للبطولة الأسترالية، وذلك بما أنها لم تذهب العام الماضي في ملبورن الى أبعد من الدور الرابع.



وحتى إن فارق الـ 975 نقطة الذي كان يفصلها عن البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية التي احتفظت السبت باللقب، لم يتقلص سوى قليل بعدما بات 865 نقطة عوضا عن 975 نقطة.



وكانت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الخاسرة الأكبر بتراجعها مركزين لتصبح الخامسة لصالح الأميركيتين كوري غوف وجيسيكا بيغولا نتيجة خروجها من الدور الثاني في ملبورن بعدما وصلت الى النهائي العام الماضي.



وكما كان متوقعا، حصدت الصينية جنغ تشينوين ثمن وصولها الى النهائي حيث خسرت أمام سابالينكا بمجموعتين، بصعودها ثمانية مراكز لتصبح السابعة في أفضل تصنيف على الإطلاق لابنة الـ 21 عاما، فيما بقيت التونسية أنس جابر سادسة وباتت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا واليونانية ماريا ساكاري والتشيكية الأخرى كارولينا موخوفا في المراكز بين الثامن والعاشر بعد تراجع كل منها مرتبة واحدة.