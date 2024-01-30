

القاهرة - مجدي عبدالرحمن



وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة امس، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.



يهدف مشروع القانون إلى إضافة (وسام البناء العظيم) ومنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار مصر، تشجيعا على إقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد في إنجاز تلك المشروعات، واعترافا بفضلهم وتشجيعا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.



وتضمن مشروع القانون استبدال الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون المشار إليه، وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه «وسام البناء العظيم»، إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز المشروعات القومية في زمن قياسي.



كما تضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (12 مكررا) نظمت ضوابط منح وسام البناء العظيم، وطبقاته وذلك بأن يكون منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.



كما أجازت منح الوسام لغير المصريين دون أن يشمل المنح المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها.



وقد جاء الوسام المشار إليه من ثلاث طبقات مشتملة على مكافأة مالية يستحقها من يمنح الوسام، ونصت المادة (12 مكررا) على: يجوز منح وسام البناء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور، ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات.



الطبقة الأولى: ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.



الطبقة الثانية: ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.



الطبقة الثالثة: ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.



ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء هذه المكافآت من كل أنواع الضرائب والرسوم، ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق، المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.