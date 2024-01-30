أعلنت الحوثيون في اليمن أمس استهداف سفينة دعم لوجستي تابعة للبحرية الأميركية بصاروخ بحري في خليج عدن، جنوبي البلاد.



وذكرت القوات المسلحة للحوثيين في بيان صباح امس، بثته قناة «المسيرة» الناطقة باسمهم «انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني أطلقت القوات البحرية، صاروخا بحريا مناسبا استهدف سفينة تابعة للبحرية الأميركية (لويس بي بولير lewis B puller) أثناء إبحارها في خليج عدن».



ووفق البيان، فإن السفينة المستهدفة من ضمن مهامها «تقديم الدعم اللوجستي للقوات الأميركية التي تشارك في شن العدوان على اليمن».



وأكد بيان قوات الحوثي أن «عملية الاستهداف تأتي ضمن الإجراءات العسكرية التي تتخذها القوات المسلحة دفاعا عن اليمن وتأكيدا على قرار مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم».



وأشارت القوات المسلحة للحوثيين إلى أنها «مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة». على حد وصف البيان العسكري.