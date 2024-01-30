قتل 54 شخصا على الأقل بينهم عنصران من قوات حفظ السلام الدولية، في هجمات ذات طابع إتني في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، حسبما أعلنت الأمم المتحدة أمس داعية إلى الهدوء.



وقالت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) «في الوقت الحالي، بحسب السلطات المحلية قتل 52 مدنيا فيما أصيب 64 آخرون بجروح خطيرة وفق تقارير». ومنطقة أبيي غنية بالنفط وتقع على حدود البلدين.



وأكدت القوة الدولية أنها «تدين بشدة هذه الهجمات ضد المدنيين وعناصر حفظ السلام».



وأضافت أن عناصرها تعرضوا لإطلاق نار أمس الأول «أثناء نقل مدنيين متضررين من قاعدة لقوة يونيسفا إلى مستشفى».



وقتل عنصر باكستاني فيما «أصيب أربعة من الموظفين الرسميين ومدني بجروح»، بحسب الأمم المتحدة.



وقتل عنصر غاني من القوة السبت، على ما أضافت داعية لإجراء تحقيق في أعمال العنف.



وقال الأمين العام لمنطقة أبيي الإدارية الخاصة إن أعمال العنف مرتبطة بـ«النزاع (طويل الأمد) بين قبيلتي نغوك وتويك».



وتأتي الهجمات عقب اشتباكات في نوفمبر أسفرت عن مقتل 32 شخصا بينهم عنصر من القوة الدولية لحفظ السلام.