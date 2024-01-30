أعلنت القوات البحرية في المحيط الهندي أمس تحرير سفينتي صيد اختطفهما قراصنة صوماليون بشكل منفرد، مع قيام بحارة هنود بإنقاذ قارب إيراني، وأطلقت قوات كوماندوز من سيشيل سراح سفينة صيد سريلانكية.



وأثارت عمليات الخطف قبالة الصومال مخاوف من عودة هجمات يشنها قراصنة في المحيط الهندي.



وقال المتحدث باسم البحرية الهندية فيفيك مادوال إن «قراصنة صعدوا على متن سفينة الصيد وأخذوا أفراد الطاقم رهائن».



وأضاف أن السفينة الحربية الهندية INS Sumitra «تمكنت من تحرير أفراد الطاقم البالغ عددهم 17 شخصا مع السفينة» التي تحمل اسم «إيمان» وترفع العلم الإيراني.



وكانت السفينة الحربية الهندية تقوم بدورية قبالة سواحل الصومال في خليج عدن، عندما تلقت رسالة استغاثة من سفينة الصيد الإيرانية.



وقال مادوال إن السفينة الهندية «اعترضت السفينة» الإيرانية، ثم حاولت «إكراه» القراصنة على إطلاق سراح الطاقم والسفينة.



وأوضحت البحرية الهندية أنه تم «تأمين (سفينة الصيد) وإطلاق سراحها لمواصلة عبورها»، من دون تقديم المزيد من التفاصيل بشأن العملية أو مصير القراصنة.



وبشكل منفصل، قامت قوات في جزر سيشل بتحرير سفينة سريلانكية «خطفها قراصنة صوماليون مسلحون»، بحسب ما اعلن مكتب الرئيس ويفيل رامكالاوان أمس.



وأكد البيان أن «القوات العسكرية الخاصة السيشيلية صعدت على متن القارب بكل شجاعة للسيطرة الكاملة على السفينة وإنقاذ أشقائنا السريلانكيين».



وقال المتحدث باسم البحرية السريلانكية غايان ويكراماسوريا لوكالة فرانس برس إن أفراد الطاقم الستة بخير وتم اعتقال ثلاثة قراصنة.