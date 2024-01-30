



رفع النمو السكاني والتحول نحو الشراء عبر الإنترنت من الطلب على الخدمات اللوجستية، الأمر الذي يدفع المستثمرين نحو ضخ المليارات في سوق العقارات اللوجستية كفرصة لتنويع المحفظة الاستثمارية.



وتعد المستودعات الكبيرة ومرافق التوزيع من أبرز العقارات الأكثر رواجا لدى المستثمرين.



وتشير تقديرات إلى أن حجم سوق العقارات اللوجيستية سيشكل نحو 8.5% من إجمالي سوق العقارات عالميا، وأن يبلغ حجمها نحو 3.6 تريليونات دولار بحلول عام 2027.



وتعتبر لوس أنجيليس أكبر الأسواق في قطاع العقارات الصناعية واللوجيستية في أميركا، بينما تعد شركة «برولوجيز- prologis»«أكبر الشركات بقطاع العقارات اللوجيستية في الولايات المتحدة ويقع مقرها في سان فرانسيسكو، ولديها مشاريع تطوير بمساحات تبلغ 1.2 مليار قدم مربعة في 19دولة، وتسهم بما يصل 2.8% من الناتج المحلي العالمي، وتضم محفظة الشركة عملاء مثل «أمازون» و«هوم ديبوت» و«دي إتش إل».



وعلى صعيد آسيا تعتبر سيول في كوريا الجنوبية وطوكيو في اليابان من الأسرع نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتتصدر شركة»إي إس آر - ESR«أكبر الشركات اللوجيستية في آسيا.



وشهدت الهند وصول الطلب على المساحات الصناعية واللوجيستية أعلى مستوى له على الإطلاق في العام الماضي مع نمو التجارة القوي.



وتضاعفت حصة العقارات اللوجيستية في أوروبا من سوق العقارات التجارية خلال العقد الماضي لتتجاوز 20%، وتعتبر شركة «باناتوني -panattoni» أحد أكبر شركات العقارات اللوجيستية في أوروبا.