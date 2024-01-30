تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول د.خالد الهزاع، ينظم مكتب مساعد العميد للشؤون الطلابية بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت «معرض القبول الهندسي 23» خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير 2024 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا.



وصرحت رئيسة مكتب التوجيه والإرشاد بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت م.سعاد الشطي بأن هذا المعرض يهدف إلى تعريف طلبة الثانوية المقبلين على الجامعة بالحياة الجامعية والتخصصات المختلفة والبرامج العلمية المتوافرة بكلية الهندسة والبترول، وإتاحة الفرصة لتحديد ميولهم وللاطلاع على المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عند اختيارهم للتخصصات التي يريدون الالتحاق بها في الجامعة ومدى علاقة هذه التخصصات بقدرات الطالب وطموحه والاطلاع على احتياجات سوق العمل.



وأعربت م.سعاد عن سعادتها باستمرار هذا المعرض حيث أنه يقام للمرة الثالثة والعشرين على التوالي، مضيفة أن هذا المعرض تشارك فيه 19 جهة منها كلية الهندسة والبترول بأقسامها العلمية المختلفة (قسم الهندسة الكهربائية، وقسم هندسة الكمبيوتر، وقسم الهندسة المدنية، وقسم الهندسة الميكانيكية، وقسم الهندسة الكيميائية، وقسم هندسة البترول، وقسم الهندسة الصناعية والنظم الإدارية) وعمادة القبول والتسجيل ومركز التقييم والقياس وعمادة شؤون الطلبة ومركز التدريب الهندسي والخريجين والبرنامج الإنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية وجمعية الهندسة والبترول ومكتب الإنماء الاجتماعي وقسم الصحة النفسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية وشركة تكنولوجيا التصنيع السريع.



وأشارت م.الشطي أن المعرض سيستقبل ما يقارب 25 مدرسة بنين وبنات من وزارة التربية وفق جدول زمني منظم مع إدارة الأنشطة المدرسية.



وعبر مساعد العميد للشؤون الطلابية بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.نواف الجويهل عن سعادته بإقامة هذا المعرض، إذ سيقام للمرة الثالثة والعشرين على التوالي بسبب نجاح المعرض بنسخه السابقة.