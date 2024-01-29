وكالات: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ان المرحلة الحالية من المحادثات قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مؤكدا ان التصعيد الحالي في القطاع لن يؤدي إلى أي تقدم فيما يتعلق بإعادة المحتجزين.



وأضاف في تصريح له «أحرزنا تقدما بشأن وضع الأساس للمضي قدما في مسألة المحتجزين».



وتابع الشيخ محمد بن عبدالرحمن ان المحادثات بشأن الرهائن في تحسن مقارنة بالأسابيع الماضية.



ومضى بالقول «إن دورنا الرئيس كوسطاء هو أن نجمع الأطراف ونقرب المواقف»، مضيفا «لسنا طرفا في النزاع ونسعى إلى تضييق الهوة بين الأطراف، ولا نستطيع فرض شيء على أي جهة، كما لا يمكننا التنبؤ برد حماس لكننا ملتزمون بمواصلة جهودنا».



وقال «انتقلنا في المحادثات إلى مكان يمكن أن يوصلنا إلى وقف إطلاق النار»، مؤكدا أن حدة الحرب جعلت الوضع أكثر تعقيدا.