ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تنظمها جامعة الشرق الأوسط الأمريكية حول مفهوم ريادة الأعمال، تم تنظيم حلقة نقاشية بعنوان «تقدر تبادر..وتنجح» في مركز AUM للمؤتمرات بالتعاون مع بنك «وياي»، وقد استضافت الجامعة اثنين من رواد الأعمال الناجحين في الكويت اللذين هدفا بدورهما خلال الحلقة إلى مناقشة العديد من المحاور والجوانب المتعلقة بريادة الأعمال.



شهادات ملهمة من أصحاب المشاريع في الكويت



وقد تحدث المدير التنفيذي لعلامة H&S Store في الكويت فهد المذن، وخريج AUM والمدير التنفيذي لعلامة Motery في الكويت عبدالله العتيقي، عن الموازنة بين الحياة الشخصية وريادة الأعمال، إضافة إلى التحديات التي قد تواجه المشاريع الناشئة، كما شاركا نصائحهما للنجاح في هذا المجال.



وأكدا أن النجاح في المجال يتطلب استخدام التكنولوجيا بذكاء في جميع مراحل المشروع، إضافة إلى بناء فريق ناجح قادر على تطوير العمل، موضحين أهمية النظام والالتزام بالقيم في بيئة العمل.



وشددا على أن الإصرار هو مفتاح النجاح، والاستقلالية وتطوير الذات من أهم العوامل المشجعة على دخول المجال والنجاح فيه، مؤكدين أن AUM توفر بيئة مشجعة على الابتكار يجب على الطلبة استغلالها.



وقد عبر فهد المذن عن رأيه، قائلا: أود أولا أن أشكر AUM على هذه الاستضافة وأشكر أيضا الطلبة على حضورهم، فلم أتوقع حضور هذا الكم الهائل منهم، وأتوجه بالشكر أيضا لبنك «وياي» لتنظيمه هذه الحلقة النقاشية عن ريادة الأعمال، فكرة الحلقة النقاشية رائعة. فالطالب في أوقات كثيرة بحاجة إلى أن يسمع عن الموضوع، ويسمع عن التجارب السابقة، تجارب فعلية حية. كما يحتاج أيضا في أوقات كثيرة إلى أن يسأل ويتلقى أجوبة، فهذه الفكرة من تنظيم «وياي» بالتعاون مع AUM ممتازة ليتعلم الطلبة أكثر عن عالم ريادة الأعمال وإدارة المشاريع.



واستطرد عبدالله العتيقي في حديثه قائلا: من خبرتي كطالب سابق في AUM، كل ما تعلمناه في الجامعة من تنسيق عروض تقدمية والعمل على مشاريع هو فعليا ما نقوم به تقريبا يوميا في حياتنا العملية كأصحاب مشاريع على أرض الواقع، فما تعلمناه في الجامعة ساعدنا كثيرا، خصوصا كيفية إيصال فكرتنا للغير بصورة واضحة. ونصيحتي للخريجين الذين يطمحون لأن يصبحوا من أصحاب المشاريع هي ألا يسمحوا لأي شيء بأن يحول بينهم وبين فكرتهم التي يرغبون في تطبيقها وإنجاحها، بل اجتهدوا في تطبيقها وكونوا واثقين فيما تفعلونه.



كما قال دعيج العلي من إدارة التسويق في بنك «وياي» والذي أدار الحلقة النقاشية: أعتقد أنه من المهم جدا أن يكون متوافرا في كل جامعة مبنى ثقافي يقيم فعاليات أو مبادرات تمكن الطلبة من الاستفادة منها سواء كانت متعلقة بتخصصاتهم أو بمجالات أخرى. وأنا شخصيا أحيي AUM على هذا المبنى الثقافي وعلى إقامة مثل هذه الفعاليات والمبادرات، وهذا التعاون بين «وياي» والجامعة لإقامة هذه الحلقة النقاشية مهم ومفيد جدا للطلبة للاستفادة من تجارب غيرهم ومعرفة كيف يخطون أول خطوة في عالم ريادة الأعمال.



مشاركة وإقبال واسعان من الطلبة



والجدير بالذكر أن هذه الحلقة النقاشية لاقت اهتماما كبيرا ومشاركة واسعة من طلبة AUM، فقد حضرها طلاب وطالبات من مختلف التخصصات الذين استفادوا من المعلومات لاسيما الراغبين منهم بخوض تجربة ريادة الأعمال بعد التخرج، وأتاحت لهم الفرصة من أجل استيعاب مفهوم ريادة الأعمال، ومفهوم الابتكار، ومحفزات توليد الأفكار، وآليات وأدوات تطوير العمل.



تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة



AUM تولي طلابها اهتماما كبيرا بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وبتنمية قدرات ومهارات الخبراء والمبتكرين فيه، ودعم الأفكار البناءة والواعدة وتحويلها إلى مشروعات أعمال رائدة، ويتم كل ذلك في ظل استراتيجية الجامعة التي تركز على الابتكار والتعليم. ويتم تنفيذها من خلال العديد من البرامج الأكاديمية المتنوعة أو البرامج التطبيقية.



مركز ابتكار الأعمال في AUM والاعتماد الأكاديمي



والجدير ذكره أن AUM قد وفرت لطلبتها «مركز ابتكار الأعمال Business Innovation Center» في حرمها الجامعي والذي يتضمن ستة مراكز أساسية، وهي: مركز ريادة الأعمال، ومركز المحاسبة، ومركز التمويل، ومركز إدارة الموارد البشرية، ومركز التسويق، ومركز نظم المعلومات الإدارية (MIS)، ومركز استشارات الأعمال، ومركز مشاريع التخرج.



وتتمحور أهداف هذه المراكز حول توفير وإنشاء منصات للطلبة لاكتساب المعرفة العملية المباشرة وخلق الفهم وتطوير الخبرة في تخصصاتهم التي يختارونها.



وتجدر الإشارة إلى أن كلية إدارة الأعمال في AUM حاصلة على اعتماد AACSB International، وهي هيئة الاعتماد العالمية الأطول خدمة لكليات إدارة الأعمال، وأكبر شبكة لتعليم إدارة الأعمال في العالم.



ويمثل اعتماد AACSB أعلى مستوى من الإنجاز لكليات إدارة الأعمال، وقد تم منحه لأقل من 6% من كليات العالم التي تقدم برامج إدارة الأعمال.

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