استقبل سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب ومدير عام بيت الزكاة بالإنابة د. ماجد العازمي.



كما استقبل سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الخارجية عبدالله اليحيا في قصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مكتب مجلس الوزراء عضو البرلمان في المملكة المتحدة الصديقة أوليفر دودن والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتينة التي تربط بين الكويت والمملكة المتحدة وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي.