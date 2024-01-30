تنسيق كامل مع السلطة القضائية بما يخدم تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والعمل على تطوير نظام التقاضي

ما يحيط بالكويت والمنطقة من مخاطر يدعونا للتأكيد على وحدة الصف والتلاحم واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الوطن

نشيد بجهود «الداخلية» ويقظة رجال الأمن في الكشف عن الخلية الإرهابية والحفاظ على أمن وسلامة البلاد

الشعب الكويتي جُبل على الوسطية والمحبة والتعايش بين أبنائه ونبذ كل أشكال الكراهية والعنف والإرهاب



أسامة أبو السعود



أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار فيصل الغريب في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة منفتحة بشكل كامل للتعاون مع الاخوة في مجلس الامة لتحقيق المزيد من القوانين والتشريعات التي يتم من خلالها تنفيذ برنامج عمل الحكومة وبما يؤدي إلى تنمية الموارد البشرية والمالية والارتقاء بمستوى الخدمات بما يخدم الوطن والمواطنين على ارض الكويت.



الوحدة الوطنية



وردا على سؤال عن خطبة الجمعة المقبلة التي عممتها وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية على مختلف مساجد البلاد والتي تحث على التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ التطرف والإرهاب، شدد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب على ان الجميع يرى ما يحيط بالكويت والمنطقة من مخاطر كبيرة والتهديد بأمن واستقرار المنطقة، وهو ما يدعونا للتأكيد على وحدة الصف والمزيد من التلاحم بين ابناء وطننا الغالي واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين الى ارض الكويت.



وأشاد الغريب بجهود وزارة الداخلية ويقظة رجال الامن في الكشف عن الخلية الارهابية التي كانت تستهدف أمن وسلامة البلاد، مشددا على ان الشعب الكويتي جبل على الوسطية والمحبة والتعايش بين أبنائه ونبذ كل أشكال الكراهية والعنف والارهاب.



الحصن الحصين



كما أشاد الغريب بجهود النيابة العامة وأعضاء السلطة القضائية ودورهم الرائد في تحقيق العدالة، مشددا على الدعم الكامل لاستقلال القضاء، فهو الحصين الحصين لكل صاحب حق وتحقيق العدل بين الناس.



وشدد وزير العدل على ان هناك تنسيقا كاملا مع السلطة القضائية ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء بما يخدم تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والعمل على تطوير نظام التقاضي في الكويت من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة للتسريع في البت في القضايا وسرعة انجاز الاحكام.



وأكد الغريب في ختام تصريحاته ان الكويت مشهود لها على مدى تاريخها باستقلالية قضائها والفصل بين السلطات، وهو ما يميز العمل القضائي في الكويت، داعيا الله عزّ وجلّ أن يديم على وطننا الغالي نعمة الامن والامان والاستقرار والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح.