

​ليلى الشافعي



برعاية وحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر​ فيصل الغريب، نظمت الهيئة حفلا لتكريم المشاركين في رحلة العمرة للعام 1445هـ. وقال الغريب في تصريح صحافي بهذه المناسبة إن تنظيم الهيئة لرحلات الحج والعمرة للقصر والمشمولين بالرعاية يأتي في سياق اهتمامها بالأنشطة الدينية والاجتماعية وتعزيز سبل التنشئة الإسلامية الصحيحة لجيل الشباب وجني ثمار التربية الإيمانية على مستوى الفرد والمجتمع بشكل عام. وأشار الى أن الهيئة ستشهد تنفيذ المزيد من الأنشطة الاجتماعية والتربوية والدينية والترفيهية خلال الفترة المقبلة في إطار خطتها المستقبلية التي تشمل مجالات عديدة أبرزها مواصلة تنمية أموال القصر وتطوير الخدمات المقدمة بعدة وسائل في مقدمتها التحول الرقمي في ضوء التوجهات العامة للدولة ومجلس الإدارة وذلك لمواكبة المستجدات وتلبية طموحات المشمولين بالرعاية.



من جهته، قال مدير عام الهيئة م.حمد البرجس إن الأنشطة الدينية والتربوية العديدة التي تنظمها الهيئة تأتي في إطار الحرص الدائم على الارتقاء بالخدمات المقدمة في المجال الديني والتربوي ومساعدة القصر والمشمولين بالرعاية على أداء الطاعات.



وأضاف البرجس أن الوزير كرم القصر المشاركين في رحلة العمرة، إضافة الى الفريق الإداري المرافق والذي ضم عددا من كوادر مراقبة الأثلاث الخيرية وإدارة الرعاية الاجتماعية وإدارة العلاقات العامة تقديرا لجهودهم المبذولة خلال الرحلة ومساعدة المعتمرين على أداء المناسك.



يذكر أن رحلة العمرة، التي نظمتها الهيئة ضمن شروط معينة خلال الفترة ما بين 18 و22 يناير 2024 بمشاركة 39 قاصرا وقاصرة ومحرم من المشمولين برعايتها إلى جانب عدد من المشرفين والإداريين تضمنت أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة وزيارة مناسك الحج وقبر الرسول والتعرف على معالم المسجد النبوي والمدينة المنورة ومتحف القرآن الكريم، وذلك في إطار حرصها على تعزيز أنشطتها الدينية والمساعدة في جهود تعزيز التزام المشمولين بالرعاية وتعريفهم بمناسك الحج والعمرة.