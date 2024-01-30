أكدت مديرة لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية إيمان العلي أن ملف تعليم المهتدين والمهتديات الجدد يأتي على رأس سلم أولويات اللجنة، موضحة أن إجمالي المستفيدين من الخدمات التعليمية النوعية التي تقدمها اللجنة خلال 2023 كان 4130 مهتديا ومهتدية عبر آليات ووسائل التعليم «عن بعد» والذي تعتمده اللجنة. وقالت العلي إن العملية التعليمية باللجنة تتميز بتعدد اللغات حيث نقدم خدماتنا التعليمية بسبع لغات عالمية وهي: الإنجليزية، الفلبينية، الإسبانية، الفرنسية، البرتغالية، السواحيلية، الصينية حيث يقوم المعلمون بتعليم هذه الفئات من خلال عدة مسارات تعليمية معتمدة باللجنة على مدار الساعة، مشيرة إلى أن ما يميز التعليم بلجنة الدعوة الإلكترونية أنها تقدم الخدمات التعليمية للفئات الأكثر احتياجا لما يصلح ويقوم لها أمر دينها ودنياها، وهم الفئات غير القادرة على التعاطي المباشر مع الإنتاج الغزير من الموروث الديني والشرعي للمسلمين وهم المهتدون الجدد والمسلمون المتحدثون بغير اللغة العربية.