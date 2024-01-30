بداح العنزي



أوصت لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على تعديل البند ثالثا من قرار المجلس البلدي الخاص بتطوير أسواق المباركية التابعة لها بما يسمح للبلدية تنفيذ المتحف بمعزل عن باقي مكونات المشروع. وقال العبدالجادر ان اللجنة أبقت على جدول اعمالها طلب الديوان الأميري اعتماد مكونات المشروع والمخططات التفصيلية الخاصة بمشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة الواقعة بالقطاع الثاني ضمن الحزام الأخضر.



وأضاف ان اللجنة أحالت الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن تصميم وإنشاء مواقف سيارات طولية لفرع جمعية الدسمة قطعة 5 الى الجهاز التنفيذي، كما احالت اللجنة كتاب وزارة الداخلية بشأن القرار الوزاري 279 لسنة 2022 بشأن نقل اختصاص إدارتي النقل البحري والتدقيق والجودة من وزارة المواصلات إلى «الداخلية».



وذكر ان اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل رئيسية في منطقة الدوحة لخدمة مشروع المدينة الترفيهية موقع مقترح رقم 1.



وحفظت الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن توحيد استعمالات القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية بمدينة الكويت، كما حفظت الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن تخصيص أرض في منطقة شمال غرب الصليبخات لغرض انشاء صالة اجتماعية متعدد الأغراض.