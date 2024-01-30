كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية مبارك الكبير بجولاته الميدانية في جميع مناطق المحافظة على المحلات التجارية والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ورصد القسائم المخالفة لاشتراطات البلدية والتعديات على أملاك الدولة، فضلا عن رصد الإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين وإزالتها. وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية مبارك الكبير ناصر الهاجري حرص الفريق الرقابي خلال نوباته الثلاث على التأكد من التزام المحلات التجارية وأصحاب العقارات والشركات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية، مشيرا إلى أن الجولات أسفرت عن إغلاق محلين إداريا لتشغيل المحل بعد انتهاء الترخيص وفتح وإدارة محل قبل الحصول على موافقة البلدية وتحرير 18 مخالفة لاشتراطات البلدية، بالإضافة إلى توجيه 15 تنبيها وإنذار تعد على أملاك الدولة وتم التحفظ على 3 كشتات على الشريط الساحلي لحين مراجعة أصحابها، والتحفظ على بضاعة بائع متجول.



ودعا الهاجري أصحاب العقارات والمحلات التجارية والعمالة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.