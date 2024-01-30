أسامة أبو السعود



قال المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سلمان الكندري إن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب وجه المسؤولين في «الأوقاف» الى أن تكون خطبة الجمعة المقبل حول مفهوم «الوحدة الوطنية وثقافة التسامح» التي دعت إليها شريعتنا الإسلامية السمحاء، وجبل عليها أهل الكويت من تقبل للآخر ونشر المحبة والتسامح بين أفراد المجتمع.



وبين الكندري أن هذا التوجيه يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الأوقاف من خلال قطاعاتها المختلفة بترسيخ مفهوم التسامح والمحبة وتقبل الآخر بشتى صوره دينيا واجتماعيا وفكريا، وهو ما عُرف به المجتمع الكويتي منذ القدم، مستلهمين أصوله من القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤدي ذلك بدوره إلى دعم الوحدة الوطنية وتحقيق السلم والأمن الاجتماعي.