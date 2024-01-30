

للعام العاشر على التوالي، وبفضل التزامه بأعلى المعايير العالمية في كفاءة أنظمة الأمن، حصد بنك الكويت الدولي (KIB) شهادة ISO 27001:2022 الدولية في نظام إدارة أمن المعلومات. ويعد هذا الإنجاز دليلا واضحا على جهود البنك الدائمة لاستخدام أجود أنظمة الأمن وأفضل التقنيات في خدماته كافة، تحقيقا لأعلى معايير السلامة والحفاظ على أمان بيانات العملاء.



وتعليقا على هذا الإنجاز، قال مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في البنك باسل السويدان: نفتخر في KIB بحصد هذه الشهادة المرموقة للسنة العاشرة على التوالي. فمع هذا الإنجاز الاستثنائي نحقق معيارا جديدا في مجال أمن المعلومات، ما يدل على إصرارنا الدائم على التميز، وتقديرا لجهودنا المستمرة بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والالتزام بمعايير أمن المعلومات العالمية المعتمدة. وقد احتوى الإصدار الأخير على العديد من الضوابط الأمنية الخاصة بالمخاطر الحديثة مثل الحوسبة السحابية عبر الانترنت وغيرها من التكنولوجيا الحديثة.



وأضاف: نسعى دائما إلى اعتماد استراتيجية دقيقة في مجال أمن المعلومات، ونعمل مع موظفينا للمواظبة على تحقيق السرية والخصوصية للبيانات الإدارية وبيانات العملاء. ونشكر جهودهم القيمة في هذا المجال، فهذا الإنجاز لا يقوي فقط سمعتنا في القطاع، ولكنه يعزز أيضا التزامنا بحماية بيانات أصحاب المصلحة، لنواصل تطوير معاييرنا تلبية لتطلعات العملاء والشركاء، على حد سواء.



ويبقى KIB في الطليعة مع تعزيز جوانب نظام أمن المعلومات الخاص به، حيث يركز على تعزيز كفاءة فريق العمل، وتطوير مهاراتهم وتعميق فهمهم لتحديات الأمن الحديثة. فمع التخطيط الاستراتيجي يتم تبني إجراءات وقائية واستباقية بمستوى عال من الدقة لمواجهة التحديات المستقبلية بفعالية. وتعد هذه الجهود جزءا لا يتجزأ من الالتزام الراسخ في البنك بتحقيق الأمان الشامل واعتماد أفضل التقنيات في هذا المجال.