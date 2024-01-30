

اختتمت شركة الاتصالات الكويتية stc، العديد من الأنشطة التعليمية الترفيهية في جناحها في «ونتر وندرلاند» الكويت، وانطلاقا من شراكتها الاستراتيجية مع شركة المشاريع السياحية، قامت stc بتنظيم عدد من الأنشطة التي تلهم الابتكار والإبداع، فضلا عن الفعاليات والمسابقات الأخرى التي أقامتها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، الأمر الذي يعكس التزام الشركة ببرنامج المسؤولية المجتمعية الخاص بها، وهدفت هذه المبادرات إلى خلق تأثير اجتماعي إيجابي، وتسليط الضوء على دور stc المجتمعي وتمكين التعاون مع شركائها الاستراتيجيين.



وتماشيا مع اهتمامها وحرصها على التعليم من خلال مبادرتها التعليمية upgrade، كشفت stc عن أن جناحها في ونتر وندرلاند تحول إلى مركز للابتكار والتعلم من خلال التعاون مع Dawrat.com وDJI الكويت، حيث استضافت stc دورة تدريبية شاملة في التصوير الفوتوغرافي.



وبتوجيه من عبدالله المشوح، المدرب الشهير ومنشئ المحتوى، استكشف المشاركون طرق التصوير الفوتوغرافي بطائرات الدرونز Drone وإنتاج اللقطات. وتوجت الدورة الغنية بالمعرفة والمعلومات القيمة بتوزيع هدايا من شركة stc وطائرة درون Drone متطورة مقدمة من شركة DJI الكويت للفائز بالمسابقة.



وللمزيد من الإثارة، استضافت stc بطولة PlayStation5 للعبة فيفا 24، ذات الشعبية الكبيرة بين الشباب في الكويت وحول العالم. واستقبلت هذه البطولة المميزة اللاعبين المحترفين، وشهدت مشاركة 64 متنافسا، مدعومين بجمهور متحمس يزيد على 200 مشجع.



وكان هذا الحدث بمنزلة منصة فريدة للاعبين الناشئين لاستعراض مهاراتهم مع تعزيز الروح الرياضية بين المشاركين. وفي النهائي الكبير، تم تكريم الأبطال الثلاثة الأوائل بهدايا قيمة من stc. ولقيت البطولة اقبالا ونجاحا كبيرين، ما يعزز دور stc في دعم الرياضة الرقمية ومشاركة الشباب في الأنشطة المختلفة والمتنوعة.



وتعزيزا لالتزامها برعاية وتمكين جيل الشباب وتماشيا مع التوجه المؤسسي نحو تعزيز التنمية المستدامة، نظمت stc، بالتعاون مع نادي أسباير، ورشة عمل فريدة للأطفال. ركزت ورشة العمل هذه على ممارسات الزراعة والبستنة المستدامة باستخدام أوراق الصحف القابلة للتحلل بدلا من البلاستيك، وكان الهدف من ورشة العمل هو تثقيف الأطفال حول أهمية الإشراف البيئي وممارسة الأنشطة الصديقة للبيئة.



كما تضمنت الفعالية، التي حضرها 50 طفلا تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عاما، ورشة عمل في الكتابة الإبداعية بعنوان «قصتي من إبداعي» تهدف إلى تعزيز مهاراتهم الفكرية والكتابية. وبتوجيه من مدربين محترفين، مارس الطلاب مهاراتهم في الكتابة الإبداعية من خلال كتابة قصة من الموقع بناء على حواسهم وتجاربهم المختلفة.



تظهر الأنشطة التي تم تنظيمها في جناح stc في ونتر وندرلاند الكويت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مدى التزام الشركة بتمكين المجتمع بالمعرفة المستدامة والمهارات والترفيه. ومن خلال التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، تهدف stc إلى خلق تأثير مستدام وإيجابي على المجتمع.



وشددت البرامج على أهمية التعليم والاستدامة البيئية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار كركائز أساسية. ومن خلال هذه الجهود، تطمح stc إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت، بما يتماشى مع رؤية البلاد لمستقبل مزدهر.



هذا، ويمتد برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات الخاص بشركة stc إلى ما هو أبعد من الفعاليات الفردية، ليشمل مجموعة واسعة من الأنشطة على مدار العام. ويشمل ذلك دعم المبادرات التعليمية، وتعزيز محو الأمية الرقمية، والمشاركة في مشاريع الحفاظ على البيئة.



وتتعاون الشركة أيضا بشكل نشط مع العديد من المنظمات غير الربحية والهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية للوصول إلى جمهور أوسع وإحداث فرق ملموس في المجتمع.