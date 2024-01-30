لؤي مقامس: التكريم يؤكد التزامنا بتزويد موظفينا بالموارد اللازمة للنجاح الشخصي والمهني

أفراح الأربش: الاستثمار في تطوير قدرات موظفي البنك حجر الأساس وأولوية قصوى لدينا



حصل البنك الأهلي الكويتي على جائزة أفضل مكان للعمل في القطاع المصرفي داخل الكويت من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية، والتي تعد شهادة على التزامه الدائم بتعزيز ثقافة التعليم المستمر لدى موظفيه، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم باستمرار، جنبا إلى جنب مع توفير أفضل المزايا الوظيفية لفريق عمله.



ويأتي استحقاق البنك الأهلي الكويتي لهذا التكريم نتيجة لتحقيقه أداء استثنائيا من الابتكار والريادة في الصناعة المصرفية، ويشمل هذا الإنجاز في الإدارة المميزة للموارد البشرية التي تحرص دائما على تنمية المواهب، وتنفيذ نشاطات متنوعة في جميع الإدارات والأقسام، مما يسهم في توفير بيئة داعمة في مكان العمل لتعزيز رفاهية الموظفين وتحقيق النمو الوظيفي.



وتسلمت التكريم أفراح الأربش، مدير عام إدارة الموارد البشرية وممثلي البنك الأهلي الكويتي خلال الحفل الذي أقيم في 18 يناير 2024 في دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفال بجائزة التميز في خلق بيئة عمل استثنائية للموظفين.



وبهذه المناسبة، قال لؤي مقامس الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي - الكويت: يشرفنا الحصول على هذا التكريم الذي يؤكد دائما التزامنا الراسخ بتزويد موظفينا بالموارد اللازمة والدعم الدائم الذي يحتاجون إليه من أجل تحقيق النجاح على المستوى الشخصي والمهني، والذي يؤكد أيضا إيماننا بأن الاستثمار في أعضاء فريق عملنا يشكل استثمارا في النجاح المستمر للبنك على جميع المستويات.



وأكد مقامس سعي البنك الأهلي الكويتي المتواصل من أجل خلق بيئة عمل مميزة تساعد الموظفين على الازدهار والتفوق في أداء المهام المطلوبة منهم، لافتا إلى التزام البنك المتواصل بتشجيع الابتكار لدى الموظفين وتعزيز التعاون بين جميع الإدارات والأقسام مما يؤدي إلى تحقيق النجاح المنشود الذي يتطلع إليه الجميع.



من جهتها، قالت الأربش: يعد الاستثمار في تطوير قدرات موظفينا حجر الأساس وأولوية قصوى لدينا في البنك، ونحن نعمل دائما على تقديم برامج تدريبية متنوعة، حيث نرى أن هذا التفاني في التعليم والتطوير المستمر يسهم بتمكين موظفينا وتوفير بيئة عمل مميزة تزيد الإنتاجية وتعزز الولاء لديهم إلى أعلى المستويات، وذلك من خلال زيادة مستوى مشاركة الموظفين ورفع مستوى التعاون وروح الفريق الواحد، مما يسهم في خلق بيئة عمل تحقق الرفاهية لموظفي البنك. وقد ساهم التزام البنك الأهلي الكويتي برفاهية موظفيه وسعيه المستمر لتعزيز السياسات الداعمة للتنوع والشمول في جميع الإدارات والأقسام في فوزه بهذه الجائزة. وقالت الأربش «من خلال إعطاء الأولوية لتحقيق رفاهية الموظفين على المستوى المهني والشخصي فقد قام البنك بتوفير بيئة داعمة وشاملة تقدر مساهمات كل موظف لديه، مبينة أنه يحرص على تعزيز المساواة بين موارده البشرية على المستويات كافة».



وأعربت الأربش عن فخر البنك الأهلي الكويتي باعتماد معايير عالية، وسعيه الدائم للحفاظ على القدرة التنافسية على صعيد المزايا الوظيفية التي يقدمها من خلال اكتساب المواهب والاحتفاظ بها وضمان الازدهار في بيئة عمل صحية مما يساعد على تحفيز الجميع على الارتقاء بأدائهم بشكل دائم.



وتعد هذه الجائزة بمنزلة إضافة مهمة إلى قائمة الإنجازات التي سجلها البنك الأهلي الكويتي خلال عام 2023 والتي تعزز سجله على مدى السنوات من تحقيق الجوائز، بعد تتويجه بالعديد من الجوائز والتكريم في القطاع المصرفي بما يشمل الموارد البشرية والخدمات المصرفية للأفراد والحوكمة والخدمات المصرفية للشركات.



ويأتي ذلك في وقت يعزز حصول البنك الأهلي الكويتي على جائزة أفضل مكان عمل في القطاع المصرفي مكانته الرائدة في القطاع المصرفي داخل دولة الكويت، وتؤكد حرصه على توفير بيئة عمل داعمة تمكن الموظفين من تطوير أدائهم وتقديم مستويات خدمة استثنائية للعملاء وجميع المتعاملين معه.