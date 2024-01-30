أعلنت مديرية التوجيه الـمعـنوي والعلاقات العامة بالجيش للإخوة المواطنين والمقيمين الكرام من مرتادي البر والبحر من هواة الصيد والتنزه، عن تنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية في عدة ميادين كالآتي:



أ - ميدان الأديرع اليوم وغدا 30 و31 الجاري ويوم 6 فبراير 2024.



ب - الميدان البحري: 4 فبراير المقبل 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.



ج - جزيرة فيلكا: 6 فبراير المقبل علما بأن الرمايات من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 6 مساء. ودعت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، جميع الإخوة المواطنين والمقيمين الكرام من مرتادي البر والبحر الى عدم الاقتراب من المناطق المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصا منها على سلامة الجميع.