افتتحت جامعة الكويت مركز خدمة المواطن في مدينة صباح السالم الجامعية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك في إطار الحرص على الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة.



وأكد مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي في تصريح صحافي على هامش الافتتاح ضرورة تسخير كل الخدمات لمنتسبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريسية وطلبة وموظفين.



وأوضح د.الحربي أن افتتاح مركز خدمة المواطن يأتي لتسهيل وتوفير الوقت والجهد، معربا عن شكره لوزارة الداخلية على افتتاحها المركز بمدينة صباح السالم الجامعية وتعاونها الدائم.



من جهته، قال الأمين العام للجامعة بالإنابة د.فايز الظفيري في تصريح مماثل إن هذه الخدمات جاءت استكمالا للخدمات الأخرى المتوافرة في الجامعة كالخدمات الطبية ومراكز الإطفاء، مبينا أن التعاون مع جميع وزارات الدولة يهدف إلى تذليل الصعوبات أمام منتسبي جامعة الكويت.



وأضاف د.الظفيري أن جامعة الكويت مستمرة في تقديم جميع الخدمات للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين استكمالا لسلسلة من الخدمات التي تقدمها في مختلف مرافقها.



من جانبه، قال المدير العام للإدارة العامة لمراكز خدمة المواطن بوزارة الداخلية العميد سعد الهملان في تصريح مماثل إن افتتاح مركز خدمة المواطن بالتعاون مع الجامعة جاء وفقا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بضرورة الاستعجال في افتتاح مراكز خدمة المواطن في جميع مناطق البلاد.



وأضاف العميد الهملان أن المركز يقدم عددا من المعاملات الخاصة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارة العامة للمرور من تجديد المركبات والرخص والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام فضلا عن العديد من المعاملات التي يمكن إنجازها عبر (الأونلاين) وتخدم أكبر شريحة من منتسبي الجامعة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والقائمين عليها من المواطنين والمقيمين.