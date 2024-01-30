التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس الاثنين مع نائب رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا الصديقة أوليفر داودن بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى البلاد، والتي تأتي احتفاء بالذكرى الـ 125 لإقامة العلاقات التاريخية بين الكويت والمملكة المتحدة.



وتم خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث آخر المستجدات في المنطقة والتطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وكان وزير الخارجية عبدالله اليحيا استقبل نائب رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا الصديقة أوليفر داودن مساء الأحد في مطار الكويت الدولي بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق للبلاد.