عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تمديد موعد توزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله للدفعة الثانية عشرة من الضاحية N4 وذلك اليوم الثلاثاء 30 الجاري ابتداء من الساعة 9 صباحا في مسرح المؤسسة حتى نفاد بطاقات الاحتياط.



وقالت «السكنية» ان اولوية التوزيع ستكون للمخصص لهم حتى تاريخ 30 يونيو 2006 وما قبل، مشيرة الى ضرورة إحضار البطاقة المدنية الاصلية أو إبراز تطبيق «هويتي».



وكانت المؤسسة أعلنت مؤخرا عن قيامها بتوزيع الدفعة الثانية عشرة من N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 258 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى 13/2/2005.