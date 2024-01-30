

تواصـــــــل Ooredoo business مشاركة خبراتها في أهم المحافل والمؤتمرات على المستويين المحلي والإقليمي، مرسخة مكانتها البارزة بين قادة صناعة الاتصالات، كشركة رائدة في تقديم الخدمات التكنولوجية والرقمية للمؤسسات، حيث قامت مؤخرا بالتعاون مع شركة Dell Technologies العالمية لإطلاق المنتدى التكنولوجي «Unlock the Possibilities»، والذي أقيم في فندق Waldorf Astoria الكويت بالتعاون مع Mindware.



وشـــــاركت Ooredoo Business بفاعلية في هذا المنتدى، وفي سلسلة الفعاليات المصاحبة له، وقامت بدور حاسم في تشكيل الحوار الذي يسلط الضوء على إمكانات التكنولوجيا من Dell، والدور المهم الذي تلعبه هذه التكنولوجيا في تقديم حلول مبتكرة لتمكين المؤسسات وتعزيز قدراتها الرقمية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الأمان السيبراني وحماية البيانات.



وفي هذا السياق، يمثل التعاون الاستراتيجي بين Ooredoo Business وDell Technologies نقطة محورية ذات أهمية كبيرة، وهذا التعاون يعكس التزام Ooredoo Business بدعم قطاع المشاريع الناشئة وتعزيز الروابط القوية وأوجه التعاون بين الشركات، مما يجعلها في طليعة جهود تسريع التحول الرقمي وخلق بيئة ريادية للمبادرين، عبر حلول تكنولوجية مصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمؤسسات، سواء من الشركات الكبرى أو من قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وبهذه المناسبة عبر عيسى الموسى، المدير التنفيذي لقطاع الأعمال ومبيعات الأفراد في Ooredoo الكويت، عن حماسه الكبير تجاه هذه الشراكة المميزة، قائلا: يسعدنا جدا أن تنضم شركة Dell Technologies إلى قائمة شركائنا المتميزين في مجالات التكنولوجيا. إن هذا الانضمام يعكس التزامنا في Ooredoo Business بتقديم حلول متطورة ومبتكرة لعملائنا في قطاع الأعمال. نحن دائما نسعى لتطوير بنيتنا التكنولوجيــــة وتحديث إمكانياتنا الرقمية بشكل مستمر، بهدف تلبية متطلبات البيئة التجارية المتغيرة وتمكين ريادة الأعمال في الكويت. هذه الشراكة تعزز من إمكاناتنا في تحقيق هذا الهدف بفعالية وكفاءة أكبر.



وتجدر الإشارة إلى الفرص الكبيرة والمثيرة التي سيتيحهــــا هذا التعاون الاستراتيجي للطرفين، حيث سيفتح أبوابا جديدة لاستكشاف وتطويـــر العــــروض التكنولوجية الخاصة بكل من Ooredoo Business وDell Technologies، كما سيساهم في تعزيز قدراتهما وتطوير الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات المبادرين والشركات، لتكون لديها القدرة على اتخاذ نهج تحولي يرفع من أدائهم ويعزز من تطورهم المستدام.