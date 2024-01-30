

في إطار حرص البنك الدائم على مكافأة عملائه وتقديم أفضل مستوى من الخدمة، أعلن البنك التجاري الكويتي نجاح تعاونه مع شركة البابطين للحلول المتكاملة المعروفة بـ «سامسونج البابطين»، وهو خصم 100 دينار على أجهزة سامسونج «جالاكسي S24» عند الدفع باستخدام بطاقات التجاري الائتمانية المؤهلة للاستفادة من العرض، علما بأن العرض كان متاحا لأول 100 عميل، حيث لاقى العرض إقبالا كبيرا من عملاء التجاري من خلال فرع سامسونغ في مجمع الأفنيوز.



وقد قدم البنك التجاري الكويتي هذا العرض بالتعاون مع «سامسونج البابطين» لجميع حاملي بطاقات التجاري الائتمانية: ماستركارد وورلد وفيزا انفينيت، حيث تواجد فريق قطاع الخدمات المصرفية للأفراد لاطلاع العملاء عن هذا العرض وشرح طريقة استفادة العميل بالخصم عند استخدام بطاقات التجاري الائتمانية المؤهلة.



هذا، ويسعى البنك التجاري دائما نحو توفير أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، والعمل على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، حيث تقدم بطاقات التجاري الائتمانية لحامليها مزايا وفوائد عديدة يمكن الاستفادة منها.