أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار إطلاق صاروخي كروز من غواصة، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، في ظل تصاعد التوتر بين سيئول وبيونغ يانغ.



وسرعت بيونغ يانغ تجارب الأسلحة هذه السنة، بما في ذلك ما أسمته «نظام الأسلحة النووية تحت الماء» إضافة إلى صاروخ بالستي فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب.



وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن «صاروخي كروز حلقا في السماء فوق بحر الشرق (المعروف باسم بحر اليابان)... ليضربا الجزيرة المستهدفة».



وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخين من طراز «بولهواسال 3-31»، مضيفة أن كيم جونغ أون «وجه» عملية الإطلاق.



وأعرب كيم جونغ أون عن «ارتياحه الكبير» بعد إطلاق الصواريخ، مشيرا إلى أن هذا الأمر «يحمل أهمية استراتيجية في تنفيذ خطة تحديث الجيش بهدف بناء قوة بحرية قوية»، وفق وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.



وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي تفقد أيضا «بناء غواصة نووية»، كما ناقش القضايا المتعلقة ببناء سفن حربية جديدة أخرى.



وقال يانغ مو جين رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية «سيركزون على تحسين القوة البحرية في البحر الشرقي واختبار أنظمة الأسلحة التي يمكن نصبها على غواصات، وكانت المحاولة الأولى عبر صاروخ كروز الاستراتيجي هذا».