أكدت باكستان وإيران أهمية الحوار والتعاون لتعزيز العلاقات بينهما، وأعلنتا تشكيل آلية لهذا الغرض بعد التوترات الحدودية المسلحة بين البلدين الجارين.



وعقب اجتماع وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في العاصمة الباكستانية إسلام آباد امس، قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: إن الجانبين اتفقا على العمل لتعزيز الأهداف المرجوة من السلام والازدهار على أساس الاحترام المتبادل، والنهج الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة. وشددا على أهمية الحوار والتعاون القويين باعتبارهما الطريق لمسار إيجابي وموجه نحو الأمام في العلاقات الثنائية.



وأكد وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الباكستاني عقب مباحثاتهما الثنائية ان طهران واسلام آباد «لن تسمحا للإرهاب بتهديد» علاقتهما، في مؤشر تهدئة بعد تبادل الضربات مؤخرا عبر الحدود بين البلدين.



من جانبه، قال جيلاني، خلال المؤتمر الصحافي «تمكنا من إعادة الوضع إلى طبيعته في وقت قصير للغاية»، لافتا إلى أن العلاقات الجيدة بين البلدين «مصدر مهم لاستقرار المنطقة بأسرها». وأكد «أن البلدين عازمان على توسيع نطاق التعاون السياسي والأمني بينهما».



وأشار إلى أن «احترام السيادة ووحدة الأراضي مهم للتعاون بين باكستان وإيران». وقال «إنه تم تفعيل كل قنوات الاتصال الأمنية والعسكرية مع إيران لحل كل المشكلات»، مضيفا أن الجانبين اتفقا خلال اجتماعهما على «إنشاء آلية بناءة رفيعة المستوى على مستوى وزيري خارجية البلدين».



وأوضح وزير الخارجية الباكستاني أن هذه الآلية «ستجتمع بالتناوب في كل من إيران وباكستان بشكل منتظم للإشراف على التقدم الذي يتم إحرازه في مختلف مجالات التعاون».



وأضاف جيلاني «لقد اتفقنا على نشر ضباط اتصال تم الاتفاق بشأنهم بالفعل في أقرب وقت»، موضحا أنه سيتم نشرهم في توربت وزاهدان، كما أن الأسواق الحدودية التي أنشئت سيتم تشغيلها بمعدل مبكر. وتدهورت العلاقات بين ايران وباكستان بشدة عندما شنت طهران في 16 يناير الجاري هجوما بصواريخ ومسيرات على أهداف وصفتها بأنها «إرهابية» في باكستان، وردت الأخيرة بعد يومين بضرب «أهداف إرهابية» داخل الأراضي الإيرانية.