

بيروت - منصور شعبان - داود رمال



ينحو الوضع في جنوب لبنان باتجاه الضغط العالي على المستويين الميداني والسياسي بتصعيد تختلف قوته بين يوم وليلة مع استمرار التهديدات والغارات، قصفا ثقيلا من اسرائيل وردا بالمثل من «حزب الله»، وما يستتبع ذلك من حرب نفسية تصيب اللبنانيين، في حين يشكل الاستحقاق الرئاسي الهم الذي يحتل مساحة كبيرة من المداولات التي تتباين فيها الآراء، مع التصويب المستمر باتجاه تحرك سفراء «المجموعة الخماسية» تحضيرا لاجتماع سفرائها المتفق عليه لتداول آخر ما يتأتى من أفكار لدى أولي الشأن لتقييمها قبل رفعها الى أركان «المجموعة».



هذا في الوقت الذي يتواصل الحديث عن لقاء اليوم، بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وسفراء أميركا وفرنسا والسعودية ومصر وقطر أعضاء «الخماسية»، في عين التينة، وزيارتين مرتقبتين للموفدين الأميركي والفرنسي آموس هوكشتاين وجان ايف لودريان.



حراك تواكبه اتصالات دولية ولقاءات آخرها أجراها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب في نيويورك وهو التقى، لهذه الغاية، صباح أمس، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السراي الكبير، وبحث معه نتائج الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك على المستوى الوزاري بشأن الوضع الراهن في الشرق الاوسط.



وقد أطلع بوحبيب ميقاتي على الاجتماعات واللقاءات التي عقدها وأبرزها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وردود الفعل التي صدرت بشأن الكلمة التي ألقاها.



وعقب الاجتماع، قال بوحبيب: «أبلغت المجتمعين بأن هناك فرصة تاريخية لهدوء مستدام على حدود لبنان الجنوبية، فلبنان لا يريد الحرب، ولم يسع يوما، أو يسعى اليوم إليها».



وشدد على أن «رؤية لبنان من اجل تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان تقوم على التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة».



ويواصل المسؤولون في لبنان جهودهم الحثيثة مع جميع الزوار الأجانب، لمنع تمدد الحرب، حيث يتم البحث في كيفية تأمين مخارج مريحة، إذ حصل اجتماع بين نائب مدير المخابرات الالمانية ونائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم بقيت تفصيلاته طي الكتمان وتتمحور حول كيفية التوصل الى وقف لإطلاق النار في الجنوب، مع العلم أن موقف الحزب معروف بأن هذا الأمر منوط بإسرائيل اولا لأنها المعتدية.



في غضون ذلك، كانت لافتة الإطلالة الرياضية للرئيس سعد الحريري مباركا، عبر «X»، للنادي «الرياضي»، وقال: «مبروك للبنان وللنادي الرياضي بيروت فوزه بلقب بطولة دبي الدولية لكرة السلة للمرة التاسعة».



ويستبق الحريري فيما كتب الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاد والده الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير 2005، فيما سرت تساؤلات عما إذا كان سيحضر الى بيروت في 13 فبراير المقبل لإهداء ثواب الفاتحة لروح والده.



ميدانيا، كان اللافت في التصعيد الإسرائيلي، جنوبا، استهداف المباني المدنية والتجارية، وقد أعلن «حزب الله»، أمس، عن استهدافه «تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصاروخ فلق» وأصيب إصابة مباشرة، إضافة إلى تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية.‏ ‏



وتعرضت بلدة كفركلا للقصف المدفعي المعادي يرافقه إطلاق أعيرة نارية باتجاه البلدة، وكذلك قصف العدو الإسرائيلي منطقة الضهور في بلدة كفركلا بالقذائف الفوسفورية.