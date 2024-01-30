هل هناك أمراض تبدو أعراضها وكأنها مشكلات في القلب؟



هناك العديد من الأعراض التي تتشابه مع أعراض أمراض القلب منها اضطرابات المعدة، وهي شبيهة بأعراض احتشاء عضلة القلب، وقد تسبب عدم انتظام ضربات القلب.



ويقول د.فاديم زاكييف اخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أن: «هناك حالات يجلب فيها المرضى إلى وحدة القلب لأنهم يعانون من آلام شديدة في الصدر ويشتبه في إصابتهم باحتشاء عضلة القلب. وعند فحصهم يتضح أنهم يعانون من تلف تآكلي في المعدة وليس من نوبة قلبية. وعلى العكس من ذلك هناك مرضى يشتكون من الغثيان والتقيؤ والضعف ويعتقدون أنهم يعانون من مشكلات في المعدة والجهاز الهضمي، وعند فحصهم يتضح أن السبب هو إصابتهم باحتشاء عضلة القلب، لذلك إذا شعر الشخص بتوعك عليه استشارة الطبيب لاستبعاد الحالات المرضية الخطيرة».



وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يسبب فتق في المريء اضطراب ضربات القلب، مثل الانقباض الزائد فوق البطيني، والذي يشعر به على أنه اختلال في عمل القلب وعادة ما يكون غير خطر. كما أن بعض أمراض العمود الفقري يمكن أن تسبب الألم في منطقة القلب.



ويقول: «أي أمراض التهابية، بما فيها التي تصيب الجهاز الهضمي أو حتى الجلد (الصدفية)، تزيد من تصلب الشرايين، الذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب. وهناك مفهوم «القلب الرئوي»، وهو تضخم الجانب الأيمن من القلب الناجم عن أمراض الجهاز التنفسي، على سبيل المثال، مرض الانسداد الرئوي المزمن. كما أن القصور الكلوي المزمن هو عامل خطر قوي لمشكلات القلب، ومعظم المرضى الذين يعانون من هذه الحالات يصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة».



المصدر: «Gazeta.Ru»