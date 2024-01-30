

هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية على نظيره التضامن 101-55 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد، بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ضمن منافسات الجولة الرابعة للقسم الثاني من الدوري العام، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب.



وفي مواجهة ثانية، تغلب الصليبخات على النصر 82-74 في مواجهة متكافئة، خرج منها الأحمر فائزا، رافعا رصيده إلى 21 نقطة، ومعززا سعيه للمنافسة على المركز الرابع المؤهل إلى الدور قبل النهائي الحاسم على لقب الدوري. جاءت مواجهة القادسية والتضامن من جانب واحد في أغلب فتراتها، فبسط «الأصفر» أفضلية واضحة على خصمه، بقيادة مدربه الأميركي انتوني ستيبنغ، الذي وظف لاعبيه بشكل جيد، وأعاد اكتشاف القدرات الكبيرة التي يتمتع بها الدولي محمد أشكناني، الذي أخذ يشكل علامة فارقة في صفوف «الأصفر» يوما بعد آخر، وقد سجل أشكناني 16 نقطة في «سلة» التضامن، واستحوذ على 18 كرة مرتدة.