

يحيى حميدان



بات التضامن آخر المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس سمو الأمير لكرة القدم بعد فوزه أمس على الجهراء 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي على ستاد «ناصر العصيمي» بنادي خيطان في ختام الدور التمهيدي.



ويلتقي التضامن مع حامل اللقب الكويت في ربع نهائي «أغلى الكؤوس» يوم الجمعة المقبل. حفل الشوط الأول بالإثارة والندية بعدما تبادل الفريقان الهجمات والفرص، وافتتح الوافد الجديد لـ «العنيد» السنغالي عمر ويد التسجيل بطريقة مهارية إثر هروبه من رقابة لاعب الفريق الجهراوي عثمان الشمري وسدد الكرة قوية في المرمى (7).

وقلب الجهراء الطاولة بهدفين، حيث سجل البرازيلي رودريغو يوري هدف التعادل برأسه من الكرة الثابتة التي نفذها عبدالله مسامح (14)، وحمل الثاني توقيع طلال الحجرف بعدما استغل خطأ فادحا من مدافع التضامن محمد القبندي في تشتيت الكرة (37). واستطاع مهاجم «العنيد» حامد الرشيدي أن يعادل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول من كرة ثابتة نفذها السوري أحمد الدالي ووضعها الرشيدي برأسه في شباك حارس الجهراء نايف العازمي (45+3).

وفي الشوط الثاني تراجع مردود الفريقين بشكل واضح وغابت الفرص الخطرة، واكتفى كل طرف في تدوير الكرة بعيدا عن منطقة العمليات، وحاول التضامن أن يشكل القليل من التهديد عبر الجهة اليمنى بتحركات «نجم المباراة» ويد وزميله حامد الرشيدي والبديلين شاهين الخميس وطلال العجمي، ولكن لم تسفر هذه التحركات عن جديد بفضل انضباط الدفاع الجهراوي والتقاط حارس مرماهم نايف العازمي للكرات بسهولة، وحرم حارس التضامن عبدالرحمن عجاج لاعب الجهراء يوري من هز الشباك بتألق لافت في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليذهب الفريقان إلى الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

واستمر الحال على ما هو عليه في الوقت الإضافي واتجه الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للتضامن.