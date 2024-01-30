

توّج الزمالك المصري بلقب بطولة كأس تحدي دبي الودية، وذلك عقب تغلبه على أهلي جدة السعودي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد آل مكتوم مساء أول من أمس.

سجل ثلاثية الزمالك محمود شيكابالا في الدقيقة 31، ويوسف أوباما في الدقيقة 46، وعمار ياسر في الدقيقة 86. وفي إطار آخر، أعلن أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي انه تم الاتفاق على إعارة حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر محمد أبوجبل إلى صفوف النادي الأهلي لنهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء النهائي.

وقطع البنك الأهلي إعارة حارسه محمود الزنفلي المعار لفريق الداخلية لتعويض خروج أبوجبل الذي استقدمه المارد الأحمر بعد إصابة حارسه الأساسي محمد الشناوي في بطولة أمم أفريقيا بخلع في الكتف وتأكد غيابه لمدة لا تقل عن 3 أشهر.