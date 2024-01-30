

مبارك التنيب



بتوجيه من وكيل النائب العام، انتقل فريق من الأدلة الجنائية إلى رفع آثار يمكن أن تكون لمجهولين قد خلفوها وراءهم خلال سرقة مجوهرات قدرت بأكثر من 8 آلاف دينار كان يحتفظ بها وافد داخل تجوري في شقته عن طريق كسرها، وتم تسجيل قضية برقم 2024/6 جنایات بعنوان «سرقة عن طريق كسر».

وكان الوافد من مواليد 1989 أبلغ انه خرج وأسرته الى الواجهة البحرية يوم الخميس الماضي ولدى عودته قبل منتصف الليل بقليل اكتشف كسر باب شقته في حولي ق6 شارع المثنى وسرقة تجوري يوجد به الذهب.

وأكد المصدر أن إفادات الوافد أمام مباحث حولي من شأنها تحديد بنسبة كبيرة هوية الجاني.

وقال: يرجح بنسبة كبيرة أن يكون الجاني له علاقة بالمجني عليه وسبق أن دخل المنزل المستهدف وعرف أن التجوري بداخله أموال أو أغراض ثمينة، مشيرا الى أن كاميرات المراقبة إن وجدت في محيط الشقة يمكن أن تحدد المتهم.