تثبت مشاركة النجم الفرنسي فنسان كاسيل بصوته في تجسيد الشخصية الرئيسية في «تيكن 8» التي طرحت الجمعة أن ألعاب الفيديو القتالية تحظى بشعبية ثابتة بعد نجاح أحدث أجزاء سلسلتي «ستريت فايتر» و«مورتال كومبات» المستمرتين منذ أكثر من ثلاثة عقود.



بعبارة «إنه عرض لا يمكن رفضه»، علّق الممثل البالغ 57 عاما في تصريح لوكالة «فرانس برس» على اختياره من شركة ألعاب الفيديو اليابانية «بانداي نامكو» لتأدية صوت أول شخصية فرنسية في السلسلة التي أطلقت عام 1994، وبيع أكثر من 40 مليون نسخة من أجزائها السبعة الأولى.



وأعرب كاسيل عن إعجابه بفكرة المشاركة في مشروع لعبة «سيستخدمها الملايين في السنوات القليلة المقبلة»، وأن صدى صوته «كفرنسي باريسي، سيتردد في كل أنحاء العالم».



وتتيح «تيكن 8» للاعبين مواجهة الخصوم من خلال اختيار واحدة من أكثر من 30 شخصية متاحة يتقن كل منها فنا قتاليا معينا خاصا بها.



ويؤدي كاسيل بصوته شخصية فيكتور شوفالييه، وهو رجل خمسيني أشيب الشعر ناطق بالفرنسية، يرتدي بذلة من ثلاث قطع، ويهزم خصومه بلكماته.



وروى أنه تلقى اتصالات تهنئة «من كل أنحاء العالم» عندما أصبحت مشاركته في المشروع معروفة، وقال «حتى عندما كنت أمثل في أفلام كبيرة، لم أكن أتلقى هذا القدر من المكالمات الهاتفية».