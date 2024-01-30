بحث رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني م.محمد بوعركي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مكتب مجلس الوزراء عضو البرلمان في المملكة المتحدة أوليفر داودن سبل تعزيز التعاون الثنائي لاسيما تطوير البنية التحتية التكنولوجية والأمنية وتبادل الخبرات.



جاء ذلك في بيان صادر عن «الأمن السيبراني» عقب استقبال بوعركي المسؤول البريطاني والوفد المرافق بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت إذ يصادف هذا العام مرور 125 على إقامة العلاقات التاريخية بين البلدين.



وبحسب البيان، شهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية في مجال الأمن السيبراني، إذ أكد الجانبان أهمية تعزيز الوعي بهذا المجال في ضوء التحول الرقمي المتسارع والاعتماد على التقنيات الحديثة.



وأكد الجانبان أن التحديات التي تواجه أمن المعلومات سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد تتطلب تعاون الجميع للتصدي لها.



وشددا على أهمية التعاون في سبيل تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز الشراكة في المجال الأكاديمي بما يسهم في تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري وصولا إلى فضاء سيبراني آمن لحماية مؤسسات الدولة.



ووفق البيان، جاءت هذه الزيارة في إطار مساعي «الأمن السيبراني» لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة في المجالات ذات الصلة وتجسيدا لمستوى التعاون المشترك والعلاقات الاستراتيجية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة.