أعلن رئيس الوزراء الجورجي ايراكلي غاريباشفيلي الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2021، استقالته من الحكومة قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الخريف المقبل.



وقال غاريباشفيلي في خطاب متلفز «سأغادر منصبي كرئيس للوزراء».



وأوضح المسؤول، الذي سبق له أن ترأس الحكومة بين عامي 2013 و2015، أنه سيصبح في الأول من فبراير رئيسا «للحلم الجورجي» الحزب الحاكم الذي أسسه رجل الأعمال بيدزينا إيفانيشفيلي.



وقال غاريباشفيلي (41 عاما) في كلمته إن «الحلم الجورجي يجب أن يستعد لتحقيق فوز مقنع في الانتخابات التشريعية في اكتوبر».



ويأتي هذا القرار بعد شهر من عودة بيدزينا ايفانيشفيلي أغنى رجل في جورجيا، إلى الساحة السياسية، ويرى كثيرون انه يتحكم بالسلطة في السنوات الأخيرة.



وفي ديسمبر 2023، تولى منصب الرئيس الفخري لحزب «الحلم الجورجي»، وهو ما اعتبره المراقبون خطوة أولى نحو مشاركة أكثر نشاطا لرجل الأعمال في السياسة الوطنية.



وفقا لقناة «إيميدي» التلفزيونية الموالية للحكومة، سيتم استبدال غاريباشفيلي بالزعيم الحالي للحلم الجورجي المقرب من ايفانيشفيلي، إيراكلي كوباخيدزه (45 عاما).



ويأتي رحيل غاريباشفيلي على خلفية الحرب في أوكرانيا التي خلقت مخاوف جدية في جورجيا، حيث تظل ذكرى تدخل القوات الروسية في عام 2008 والحرب الخاطفة التي تلت راسخة في الأذهان.