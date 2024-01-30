

فاز منتخب الأردن على نظيره العراقي بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة أقيمت أمس على ملعب خليفة الدولي ليتأهل إلى دور الثمانية لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر حتى 10 فبراير المقبل.



أنهى المنتخب الأردني الشوط الأول متفوقا بهدف سجله يزن النعيمات في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.



ورد المنتخب العراقي بهدفين سجلهما سعد ناطق وعلي حسين في الدقيقتين 68 و76 إلا أن «النشامى» انتزعوا بطاقة التأهل بهدفين في الوقت بدل الضائع سجلهما يزن العرب ونزار رشدان في الدقيقتين 95 و97 وودع منتخب العراق كأس أمم آسيا من دور الـ16 بينما تأهل نظيره الأردني لدور الثمانية ليواجه منتخب طاجيكستان مفاجأة البطولة الذي تجاوز الإمارات بركلات الترجيح أمس الأول. بدأ منتخب العراق اللقاء متفوقا في الاستحواذ على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى منافسه، وتألق الحارس العراقي جلال حسن في التصدي لفرصة خطيرة أمام علي علوان، بينما سدد محمود المرضي كرة أخرى بجوار القائم.



وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع مرر الظهير الأيسر العراقي أحمد آل حجاج كرة بالخطأ إلى المهاجم الأردني يزن النعيمات الذي انطلق بسرعة كبيرة من وسط الملعب حتى انفرد بالمرمى وسدد في الشباك مسجلا الهدف الأول.



مع بداية الشوط الثاني، ضغط المنتخب العراقي بشراسة كبيرة في أول ربع ساعة، وتألق الحارس الأردني يزيد أبو ليلى في التصدي لأكثر من محاولة خطيرة أمام ميرخاس دوسكي وإبراهيم بايش وحسين علي، وترجم العراقيون تفوقهم بركلة ركنية ارتقى لها سعد ناطق برأسه في الشباك مسجلا هدف التعادل، ومرر ميرخاس دوسكي كرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى علي حسين الذي مهدها لنفسه قبل أن يسدد بقوة في الشباك مسجلا الهدف الثاني. لكن فرحة المهاجم العراقي لم تكتمل، حيث نال بطاقة صفراء ثانية ليطرده الحكم من الملعب بسبب الإساءة للمنافس في الاحتفال ليكمل منتخب العراق اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77، وضغط منتخب الأردن بقوة في الدقائق الأخيرة لكن جلال حسن والدفاع العراقي كان يقظا في التعامل مع محاولات قريبة للمدافع الأردني يزن العرب.



واستمرت الإثارة في الوقت بدل الضائع، ونجح «النشامى» في تسجيل هدف التعادل عندما سدد موسى التعمري كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس العراقي جلال حسن قبل أن يكملها يزن العرب في الشباك مسجلا هدف التعادل.



ووسط ارتباك صفوف منتخب العراق، فاجأ لاعب الوسط الأردني نزار رشدان الجميع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مسجلا الهدف الثالث ليشعل الأجواء في المدرجات.