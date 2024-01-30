

حققت النسخة الـ 18 من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في الدوحة «قطر 2023»، الرقم القياسي في الحضور الجماهيري منذ انطلاقة البطولة عام 1956 في هونغ كونغ، بعد أن كسرت الرقم القياسي الجماهيري بحضور 967 ألفا و314 متفرجا، في نهاية مباريات المرحلة الأولى، والذي حافظت عليه الصين لعقدين من الزمان عندما استضافت النسخة الثالثة عشرة عام 2004 مسجلة حضورا جماهيريا يقدر بـ 936.650 متفرجا.



وسجلت البطولة، التي أقيمت على ملاعب «مونديال قطر 2022»، رقما قياسيا بأكبر حضور جماهيري للمباريات الافتتاحية في البطولة، عندما سجلت مباراة قطر ولبنان حضور 82.490 متفرجا، متخطية الرقم القياسي السابق لمباراة افتتاح البطولة في نسخة 2004، بين منتخب الصين ومنافسه البحرين، حيث شهدت حينها وجود 40 ألف متفرج. وتراجعت النسخة الرابعة عشرة للبطولة، التي أقيمت في ماليزيا وتايلند وإندونيسيا وفيتنام عام 2007، وشهدت حضور 724 ألفا و222 متفرجا، إلى المركز الثالث، وجاء في المركز الرابع النسخة السادسة عشرة التي أقيمت في أستراليا عام 2015 وشهدت حضور 705.705 متفرجين، في حين كان المركز الخامس من حيث الأعداد الجماهيرية في النسخة السابقة «السابعة عشرة»، والتي استضافتها الإمارات عام 2019، وشهدت حضور 644.307 متفرجين.