

الدوحة - فريد عبدالباقي



يبحث المنتخب السعودي عن تذكرة العبور إلى الدور ربع نهائي كأس آسيا 2023، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة حتى 10 فبراير المقبل، حيث يلتقي نظيره منتخب كوريا الجنوبية في 7 مساء اليوم بستاد المدينة التعليمية، ضمن مباريات دور الـ 16.



وفي ذات اليوم يلتقي منتخب أوزبكستان مع نظيره منتخب تايلند في 2:30 عصر اليوم بستاد الجنوب المونديالي. نجح منتخب السعودي في التأهل إلى ثمن النهائي بعد تحقيق فوزين على سلطنة عمان وطاجيكستان، ثم تعادل سلبا أمام تايلند في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.

وفي المقابل، كان تأهل منتخب كوريا الجنوبية مثيرا للجدل، حيث أراد المدرب الألماني يورغن كلينسمان تجنب صدارة مجموعته حتى لا يواجه منتخب اليابان مبكرا، والتقطته الكاميرات وهو يبتسم عندما أدركت ماليزيا التعادل، ومعها احتلال زملاء هيونغ مين سون المركز الثاني بالمجموعة الخامسة.

وربما أن القدر لم يكن رحيما بالألماني رغم تجنب اليابان، فسيواجه المنتخب السعودي القوي المرشح لنيل اللقب، على أن يلعب الفائز منهما مع أحد المرشحين الكبار للتتويج، وهو منتخب أستراليا في ربع النهائي. ويمتلك كلينسمان العديد من الأوراق الرابحة أبرزها نجم توتنهام الإنجليزي سون هيونغ مين، بالإضافة إلى لاعب ولفرهامبتون واندررز هوانغ هي تشان، ولاعب باريس سان جرمان الفرنسي لي كانغ إن.

وقد باتت مشاركة لاعب منتخب السعودية عبدالرحمن غريب بيد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بعدما شارك اللاعب في التدريبات الجماعية، وتأتي مشاركته لتؤكد جاهزيته الكاملة للقاء الحاسم ضد المنتخب الكوري الجنوبي، كما شارك اللاعب حسان تمبكتي أيضا في التدريبات الجماعية لليوم الثاني على التوالي، مما يدل على تعافيه من الإصابة وجاهزيته لخوض المباراة.

وفي المباراة الأخرى، يتطلع منتخبا أوزبكستان وتايلند لتحقيق الفوز خلال المباراة التي ستجمعهما اليوم بستاد الجنوب. ويسعى كلا المنتخبين لمواصلة المشوار بنجاح في البطولة القارية، حيث كان منتخب أوزبكستان قد تأهل للدور ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، حصده من تعادل في الجولة الأولى أمام سورية بدون أهداف، وفوز على الهند بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية، وتعادل بهدف لمثله أمام أستراليا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.



وفي المقابل، تأهل منتخب تايلند إلى الدور ثمن النهائي بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، حيث حقق الفوز في الجولة الأولى أمام قرغيزستان 2-0، والتعادل السلبي أمام سلطنة عمان في الجولة الثانية، وبنفس النتيجة أمام منتخب السعودية في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.