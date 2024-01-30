

أبدى البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، حزنه بعد وداع «الأبيض» بطولة كأس آسيا 2023.



وودع منتخب الإمارات بطولة كأس آسيا من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام طاجيكستان بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.



وقال بعد نهاية اللقاء «لم نستهن بالمنافس، وكنا نتوقع مباراة صعبة أمام أحد المنتخبات المنظمة في الهجوم، المباراة كانت صعبة والهزيمة مؤلمة، لكني أعتقد أننا في نهاية المباراة كنا نحتاج إلى أن نكون أكثر فاعلية»، مضيفا «في البداية أود تهنئة الفريق المنافس، الشوط الأول لم تكن النتيجة عادلة بعدما ظهرنا بأداء جيد وسيطرنا على الكرة بشكل كبير، وقد ارتكبنا بعض الأخطاء التي لم تكن مقصودة وأدت إلى تسجيل هدف للفريق المنافس، وكان يجب ألا نخطئ».