

فازت قطر على فلسطين بنتيجة 2-1 لتتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا قطر 2023، وذلك في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس بستاد «البيت» في إطار الدور ثمن نهائي البطولة، وسيلتقي الفائز من مواجهة أوزبكستان وتايلند 3 فبراير المقبل.



وبادرت فلسطين بتسجيل الهدف الأول عدي الدباغ (37)، وجاء الرد من المنتخب القطري عن طريق حسن الهيدوس (6+45) وأكرم عفيف (49 من ركلة جزاء) التي حققت فوزها الرابع تواليا في هذه النسخة والحادي عشر تواليا على مدى نسختين. هاجم المنتخب القطري منذ البداية، واعتمد على الكرات العرضية داخل منطقة جزاء فلسطين، فيما اعتمد المنافس على الدفاع في محاولة لتجنب اهتزاز شباكه بهدف مبكر.



وفي الدقيقة 16 جاءت أول فرصة خطيرة في المباراة، حيث سدد أحمد مهاشنة لاعب منتخب فلسطين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن مشعل برشم حارس منتخب قطر أبعدها إلى ضربة ركنية لم تسفر عن جديد.



وسجل منتخب فلسطين الهدف الأول عن طريق عدي الدباغ الذي استغل تمريرة خاطئة من باسم الراوي لدفاع قطر، لينطلق بالكرة نحو منطقة الجزاء، ويسدد كرة على يسار الحارس مشعل برشم لتهز شباكه في الدقيقة 36.



وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل حسن الهيدوس هدف التعادل للمنتخب القطري، حيث لعب أكرم عفيف ضربة ركنية أرضية داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى الهيدوس الذي سددها في شباك رامي حمادة مسجلا هدف التعادل. وفي الشوط الثاني حسم «العنابي» النتيجة لصالحه بعد تسجيل أكرم عفيف الهدف الثاني في الدقيقة 49 من ضربة جزاء.